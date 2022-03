Previsioni meteo 22-24/03, i primi giorni di primavera portano un rialzo delle temperature

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Inizia la primavera astronomica e con essa salgono anche le temperature che negli ultimi giorni sono state ancora invernali con valori minimi intorno allo zero in pianura. Il dato preoccupante però è quello delle precipitazioni, non piove e non nevica dal 14 febbraio.

MARTEDI 23 MARZO

Sul Vicentino splenderà il sole per tutto il giorno grazie un rinforzo dell’alta pressione sul comparto centro-Europeo. Ancora fresco in pianura la mattina e dopo il tramonto con temperature minime ancora lievemente sotto la norma.

MERCOLEDI 24 MARZO

Cielo sereno su tutto il territorio. Dopo una prima mattinata fredda dove le temperature minime in pianura saranno comprese tra 1 e 3 gradi, nelle ore centrali della giornata si avvertirà un bel tepore primaverile, infatti i valori massimi saranno in aumento di 2-3 gradi rispetto i giorni precedenti.

GIOVEDI 25 MARZO

Altra giornata di sole senza nuvole. Le temperature saranno ancora in aumento fino a toccare i 18-19° in pianura portandosi così sui valori medi stagionali.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Da sabato vedremo un aumento della copertura nuvolosa ad iniziare da sud. Una perturbazione che colpirà il centro-sud Italia ma che da noi porterà solo nuvolosità sterile. Le temperature saranno stazionarie in linea col periodo.