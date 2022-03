Ruba un autocarro e si aggira per la zona industriale. Denunciato un 37enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato denunciato per ricettazione dopo il furto di un autocarro un uomo vicentino di 37 anni, volto arcinoto alle forze dell’ordine, fermato ieri pomeriggio alle 16 dai carabinieri di Valdagno. Si trovava in territorio di Castelgomberto mentre al volante del mezzo di lavoro rubato alcune ore prima a Trissino.

Il pronto intervento dei militari è stato favorito dalla segnalazione di un automobilista, che si era insospettito dai movimenti ripetuti e senza logica apparente del veicolo in via della Scienza, nella zona industriale della cittadina. Una pattuglia del nucleo Radiomobile inviata sul posto in pochi minuti ha individuato l’autocarro descritto, provvedendo a controllare il guidatore, riconoscendolo praticamente “a prima vista”.

Subito è emerso che si trattava di un veicolo sottratto con illecito, e che l’uomo alla guida altri non era che un individuo già “sovraccaricato” di denunce per reati vari, che risulta nato a Sandrigo nel 1985 ma di fatto “operante” nell’area Ovest Vicentino e in particolare nella vallata dell’Agno. E per di più destinatario di un avviso orale di allontanamento dal territorio locale. L’uomo, di cui non vengono diffuse dai carabinieri nemmeno le iniziali in virtù di una recente circolare del Ministero degli Interni che tutela la riservatezza dei dati degli indagati fino alla definitiva condanna, è stato poi condotto in caserma.

Dopo aver appurato le responsabilità in merito, il mezzo è stato tolto dalla sua disponibilità e riconsegnato al legittimo proprietario, un artigiano trissinese che nel frattempo ne aveva denunciato la sparizione. Facile presumere che dopo il primo “colpo” il 37enne denunciato per ricettazione si stesse aggirando tra i capannoni per caricare qualcosa di utile poi da rivendere: una “doppietta” di furti in poche ore evitata grazie al senso civico di un cittadino di passaggio.