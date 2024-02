Previsioni meteo 22-25/02, maltempo con pioggia a intermittenza e neve sui monti

SITUAZIONE GENERALE

E’ appena iniziata una lunga fase perturbata per il Vicentino. Per alcuni giorni, un “trenino” di perturbazioni porteranno diffuse precipitazioni e un generale calo termico con il ritorno della neve a quote medie. Prevista molta pioggia anche in pianura. Tuttavia tra un peggioramento e l’altro ci saranno anche lunghe pause dei fenomeni.

GIOVEDI SERA 22 FEBBRAIO

I fenomeni sulla nostra provincia col passare delle ore si faranno via via più insistenti. Piogge battenti in pianura, soprattutto sulle pedemontane e neve in montagna che dai 1.500 metri scenderà verso i 1.100 dopo le ore 23 per tutta la notte. Temperature minime di giornata che si registreranno in serata, valori in pianura intorno ai 7 gradi.

VENERDI 23 FEBBRAIO

La mattina maltempo su tutto il Vicentino. Il limite della quota neve inizialmente a 1.100 metri, si porterà poi attorno i 1.300. Una cessazione dei fenomeni arriverà a metà giornata. Qualche rovescio sparso andrà formarsi in serata lungo la fascia prealpina con neve dai 1.200 metri. Temperature stazionarie. In questo primo peggioramento sono attesi 15/25 mm di pioggia sul basso Vicentino, 30/60 su quello medio/alto, con punte di 80/90 sulle Piccole Dolomiti. Per quanto riguarda la neve sui monti: generalmente cadranno 40/70 cm a 2.000 metri, 20/30 a 1500, 5/15 a 1.200.

SABATO 24 FEBBRAIO

La giornata inizierà con cielo parzialmente nuvoloso in pianura, ma col passare delle ore nubi più compatte porteranno nuove precipitazioni sparse a partire da metà giornata. Più probabili su medio-alto Vicentino dove la neve sarà in calo nel tardo pomeriggio-sera verso i 900 metri di quota. Previsti altri 5/10 cm oltre i 1.200 metri.

DOMENICA 25 FEBBRAIO

Giornata di pausa. I fenomeni saranno in esaurimento all’alba e riprenderanno la notte su lunedì. Non sono attese quindi precipitazioni di rilievo, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con momenti soleggiati. Giornata fresca su tutto il territorio con zero termico di poco oltre i 1.000 metri.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Lunedì pare essere il giorno più freddo di questa lunga fase perturbata, infatti la nuova perturbazione prevista porterà la neve fin verso i 700 metri. Oltre i 1.000 metri cadranno 20/30 cm di neve fresca. Per il prosieguo della settimana permarrà molta instabilità con nuovi impulsi perturbati.