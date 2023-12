Previsioni meteo 22-25 dicembre, un Natale “tiepido” alle porte

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Un fronte freddo in arrivo da nord si sta addossando sulle Alpi. Con queste configurazioni l’arco alpino diventa un muro invalicabile per le perturbazioni che si abbattono sui confini svizzeri e austriaci con vere e proprie tormente di neve. Il Vicentino subirà l’effetto contrario, ovvero i venti di caduta dalle Alpi si tramuteranno in Foehn, aria tiepida e secca che si farà sentire sui fondovalle prealpini e sui versanti sud delle nostre montagne.

VENERDI 22 DICEMBRE

Giornata sul Vicentino dove vedremo il sole offuscarsi per delle velature in arrivo da nord. Sulle Prealpi venti in rinforzo dai quadranti settentrionali con raffiche a oltre 50 km/h. Temperature massime in aumento, soprattutto alle quote di bassa montagna e collina dove si farà sentire l’effetto del Foehn.

SABATO 23 DICEMBRE

Cielo variabile per tutto il giorno per passaggi di nubi alte e sottili. In montagna ci sarà ancora un po’ di vento la mattina, in attenuazione nel corso della giornata. Temperature stazionarie, estremi termici in pianura tra 4 e 13 gradi.

DOMENICA 24 DICEMBRE

Dopo il passaggio perturbato che ha interessato le Alpi di confine, la pressione tende ad aumentare e con essa anche la temperatura in quota, Infatti lo zero termico si posizionerà intorno ai 3000 metri di quota. Cielo poco nuvoloso con ampi spazi soleggiati.

LUNEDI 25 DICEMBRE

Nel giorno del Santo Natale sembrerà tutto tranne che inverno. In montagna avremo temperature tipiche della primavera inoltrata, andrà un po’meglio in pianura con l’effetto dell’inversione termica ma anche qui le temperature saranno ben oltre le medie stagionali. Nelle ore più fredde del giorno tornerà a farsi vedere la nebbia sul basso Vicentino.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

I principali modelli meteo iniziano a mostrare un possibile cambiamento del tempo prima della fine dell’anno. Ne riparleremo con il nostro aggiornamento meteo dopo Natale.