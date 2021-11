Previsioni meteo 23-25/11, due giornate di sole poi pioggia e neve dai 1.200 metri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo giorni grigi, spesso nebbiosi, finalmente si rivede il sole in tutta la provincia. Durerà poco il bel tempo, perchè da giovedì dal Mediterraneo occidentale giungerà sul nostro territorio una perturbazione che porterà precipitazioni diffuse. Un minimo depressionario che nei giorni successivi sarà alimentato da correnti artiche che faranno scendere sensibilmente le temperature.

MARTEDI 23 NOVEMBRE

Nel corso della mattina si vedranno le ultime nubi sull’area territoriale dell’Ovest Vicentino in progressivo diradamento. Pomeriggio invece soleggiato su tutta la provincia berica. Dopo il tramonto rapido calo delle temperature grazie al cielo sereno. In pianura gli estremi termici saranno tra 5 e 12°.

MERCOLEDI 24 NOVEMBRE

Ultima giornata di sole della settimana. Previsto clima freddo nel primo mattino, tanto che le temperature minime in pianura saranno di poco sopra lo zero e sarà possibile qualche brinata in campagna. Dalla sera nubi in aumento da sud, che andranno a preannunciare un lungo peggioramento del tempo.

GIOVEDI 25 NOVEMBRE

Prime deboli precipitazioni su Ovest Vicentino già all’alba. Fenomeni che andranno ad estendersi a tutta la provincia entro tarda mattinata. Inizialmente la neve in montagna cadrà dai 1.200 metri, poi in giornata la quota neve oscillerà tra i 1.300 e 1.500 metri in base all’intensità dei fenomeni. Tra il pomeriggio e la sera ci saranno le precipitazioni più consistenti, soprattutto sull’Altovicentino dove cadranno generalmente 20/30 mm di pioggia, con picchi anche oltre i 40. In montagna sono attesi 20/35 cm di neve fresca sopra i 1.600 metri. Temperature in calo nei valori massimi, in pianura non si andrà oltre i 10°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Anche venerdì ci saranno dei deboli impulsi perturbati da ovest con quota neve in calo sui 1.100 metri. Tra sabato sera e domenica un nuovo deciso peggioramento giungerà sul Vicentino portando precipitazioni diffuse e un deciso calo delle temperature. La neve dai 1000 metri di quota si porterà in alta collina.