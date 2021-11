Investe un ciclista diretto al lavoro e fugge. E’ caccia al pirata della strada

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I carabinieri della stazione lcoale, con l’aiuto dei colleghi di tutto il Bassovicentino, sono sulle tracce del pirata della strada che stamattina prima dell’alba a Lonigo ha investito e ferito in maniera seria un 43enne diretto in bicicletta al turno di lavoro mattutino in una conceria vicina.

Il dipendente di un’azienda locale è stato urtato alle 5.30 di oggi, con ancora l’oscurità a pervadere, senza ricevere alcun soccorso dopo essere stato sbalzato in un canale di scolo attiguo alla strada di via Preon, in direzione della cittadina di Alonte.

L’investitore, come confermano i vigili del fuoco intervenuti sul posto in soccorso dell’uomo – di origini straniere e residente in zona -, sarebbe fuggito dopo la collisione, senza fermarsi a verificare le condizioni dell’uomo finito fuori carreggiata insieme al suo mezzo a pedali, anch’esso finito sott’acqua. Si cercano un’auto o un furgone, con particolari in mano alle forze dell’ordine territoriali che hanno avviato subito le indagini dopo aver raccolto alcune testimonianze.

Secondo le prime indicazioni utili dal luogo dell’incidente, il 43enne avrebbe rischiato seriamente di annegare nel canale pieno d’acqua, ed è stato salvato da due persone di passaggio lungo la strada leonicena in quei minuti. Una volta portato in salvo, il ferito è stato preso in consegna dall’ambulanza del Suem 118 giunta sul posto: si trova ora ricoverato in ospedale per accertamenti e in prognosi riservata.

Si tratta di un operaio di origini asiatiche, sulle cui condizioni di salute non ci sono ancora nuovi aggiornamenti disponibili.