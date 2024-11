Previsioni meteo 23-25 novembre: clima invernale, aumento termico da lunedì

Situazione generale

Dopo il passaggio della rapida perturbazione di giovedì sera, che ha portato qualche cm di neve sui rilievi, i venti si sono disposti dai quadranti settentrionali rasserenando il cielo. Queste correnti di origine polare faranno scendere sensibilmente le temperature sul vicentino appena il vento andrà attenuandosi. La pressione atmosferica nel frattempo sarà in aumento.

Sabato 23 novembre

Bella giornata limpida di sole su tutta la provincia dal clima prettamente invernale. Velature in arrivo da ovest la sera. Temperature in calo in pianura con estremi termici tra -2 e 10 gradi.

Domenica 24 novembre

Già in mattinata avremo una copertura nuvolosa compatta che permarrà per tutta la giornata in pianura, mentre in quota probabilmente ci saranno solamente delle velature. Temperature: mentre in pianura non avremo sostanziali cambiamenti con valori bassi per il periodo, in montagna le temperature torneranno a salire.

Lunedì 25 novembre

La nuova settimana inizierà con nubi sparse alternate a schiarite e con la colonnina del mercurio che tornerà a salire per merito ci correnti più miti da sud ovest. Zero termico oltre i 3000 metri di quota.

Tendenza nel lungo termine

Attualmente i modelli matematici non vedono l’arrivo di nuove perturbazioni almeno fino il 28 novembre. Il clima sarà quello tipico di fine autunno.