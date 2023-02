Previsioni meteo 24-26/02, il ritorno del freddo invernale è ormai alle porte

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Ultimi giorni dal clima autunnale dove abbiamo visto cieli grigi, nuvole basse e foschie, il tutto accompagnato da temperature ben oltre le medie stagionali. Masse d’aria molto fredde dall’est Europa si muovono verso il nord Italia facendo crollare le temperature anche di 8/10 gradi. Un vortice di bassa pressione sull’alto Tirreno sarà in grado di portare qualche precipitazione anche sul Vicentino.

VENERDI 24 FEBBRAIO

La mattina il cielo sarà variabile, le maggiori schiarite le ritroveremo in montagna e sul basso Vicentino. Copertura nuvolosa più compatta nel pomeriggio. Estremi termici in pianura tra 7 e 13 gradi.

SABATO 25 FEBBRAIO

La giornata inizierà con cielo per lo più poco nuvoloso. Anche nel pomeriggio le nuvole si alterneranno ad ampie schiarite. Nubi via via più compatte dalla sera ad iniziare da est. Temperature stazionarie, in calo a fine giornata.

DOMENICA 26 FEBBRAIO

Inizialmente cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse. Più presenti sulla fascia prealpina e ovest Vicentino. I fiocchi cadranno dalla prima collina già dai 300 metri con possibili spruzzate oltre tale quota. Fenomeni in esaurimento nelle ore centrali della giornata con parziali schiarite nel pomeriggio. Ventilazione sostenuta da est, crollo termico. In pianura non si salirà oltre i 5/6 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tempo molto incerto e dinamico ad inizio settimana. Il vortice depressionario sul Mediterraneo potrebbe portare altri impulsi perturbati verso il nostro territorio. Clima invernale almeno fino mercoledì.