Cucine Lube: aperto a Torri di Quartesolo un nuovo store

Nell’ambito della strategia di sviluppo della rete di negozi monomarca, nasce il nuovo Store certificato Lube a Torri di Quartesolo. L’inaugurazione ufficiale si è svolta sabato 18 febbraio con una serie di iniziative e promozioni dedicate alla clientela, che proseguiranno fino al 26 febbraio.

Il nuovo punto vendita di 350 metri quadrati, innovativo, moderno e all’avanguardia, avrà in esposizione un’ampia gamma di modelli per soddisfare tutte le esigenze e i gusti della clientela.

A partire dalla novità 2023: il nuovo modello Immagina Mathera. Un concept che parte dalla volontà di dare una mano concreta all’ambiente, pensando anche alle generazioni future. Il mix di cariche minerali, polveri di legno e leganti resinosi alla base dell’impasto che costituisce il rivestimento dei pannelli Mathera, attribuiscono alle superfici proprietà antigraffio, antiurto e antimacchia.

E’ un modello capace di coniugare estetica, tecnica ed eco-sostenitibità con i suoi materiali provenienti da filiere di recupero e resine a bassa emissione di inquinanti, a conferma della vocazione green di Cucine Lube.

1 di 3

Sotto i riflettori anche Unica: una cucina funzionale, elegante, raffinata con un design d’eccezione e materiali ricercati ed ecosostenibili. I colori soft sono in grado di creare un ambiente caldo e accogliente dove però non mancano contrasti di carattere dati da blocchi di colore sapientemente armonizzati con il resto della cucina e dell’ambiente circostante.

Le ante stondate nei lati verticali regalano ad Unica morbidezza e sinuosità mentre la particolarità delle diverse maniglie e dei sistemi di apertura caratterizzano le ante rendendole protagoniste mai banali dell’ambiente cucina.

Immancabile Round, il modello dall’anima green realizzata con ante in Pet con interno in Mdf Carb 2: materiale plastico totalmente rinnovabile e riciclabile. Per la Design Collection in esposizione Oltre e Clover, rigorosa nella sua linearità ma ricca nella sua essenza il modello presenta finiture particolari ed accessori che la rendono assolutamente unica nel suo genere.

Per chi preferisce uno stile più contemporaneo ma sempre funzionale troverà i modelli dal gusto più classico come Agnese, Clover, Veronica, e Luna.

Una squadra composta da tre addetti qualificati offrirà ai clienti servizi consulenza per la progettazione e la scelta di prodotti e materiali, rilievo misure a casa del cliente, preparazione delle schede impianti, trasporto e montaggio.

Il nuovo Store Lube a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, è un’altra tappa fondamentale per il Gruppo Lube in Veneto, una regione diventata strategica con numerose aperture dove il cliente ha la certezza di un’esperienza di acquisto sicura e centrata su un autentico prodotto made in Italy. Un valore aggiunto questo all’interno di uno store che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni.

“Abbiamo inaugurato lo scorso sabato ed è stato entusiasmante vedere l’afflusso di persone che si sono presentati al nuovo Lube Store Torri di Quartesolo – commenta Massimo Giulianelli direttore commerciale Italia di Lube Industries – a testimonianza di un territorio che sembrava non aspettasse altro che l’arrivo del nostro brand. Un risultato di notevole importanza per il nostro gruppo, a conferma del successo del progetto di crescita che Lube sta facendo in tutto il territorio nazionale con gli oltre 600 Store attivi. Lube è l’azienda leader nel mercato italiano, grazie alle proposte di prodotti adatte a tutte le esigenze della clientela e con un servizio che oggi contraddistingue i nostri store certificati”.

LUBE STORE Torri di Quartesolo

Via Brescia 41, Torri di Quartesolo (VI) 36040

Sito internet ed indirizzo email: lubevicenza.it

info@lubevicenza.it

Telefono: 0444-1443767