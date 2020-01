L’uscita della canzone pubblicizzata imbrattando muri: denunciati quattro giovanissimi

Una denuncia per imbrattamento in concorso: tanto è costata l’operazione di “marketing” di un gruppo di quattro giovani musicisti vicentini di 17 e 18 anni, che hanno pensato bene di annunciare l’uscita su Youtube di un loro brano scrivendo con bombolette spray sui muri di un palazzo in pieno centro storico a Vicenza.

Ad accorgersi del vandalismo, un residente che l’altra sera intorno alle 23 ha chiamato il 113 per segnalare che quattro ragazzi stavano scrivendo su un muro con le bombolette spray. Quando gli agenti sono arrivati in contrà San Marcello, sul muro che fiancheggia la stradella dei Filippini, l’opera non era ancora conclusa, tanto che i giovanissimi (due dei quali minorenni) avevano ancora in mano le bombolette di colore con cui stavano scrivendo – usando uno stencil – “giamm XOXO Polvere Youtube fuori il 31 01”.

.

A poco sono valse le spiegazioni che hanno dato ai poliziotti delle volanti, le scuse e l’offerta di rifondere i danni: la denuncia è scattata ugualmente.