Previsioni meteo 25-27/07, instabilità climatica fino a domani. Poi torna il sole

SITUAZIONE GENERALE

La ripresa dell’instabilità meteo con probabili rovesci e temporali associati a fenomeni di forte intensità (forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento) sarà in esaurimento a partire dalla fascia a Nord della regione dalla tarda serata. Il transito da Ovest a Est della parte più meridionale di una depressione con nucleo sull’Europa Settentrionale porterà piogge fino a martedì e farà scendere le temperature con valori sotto la media in particolare mercoledì. Da giovedì alta pressione e temperature in aumento, ma non arriveranno ad essere superiori alle medie tipiche del periodo.

MARTEDì 25 LUGLIO

Alternanza di nuvole e rasserenamenti con piovaschi/rovesci/temporali più probabilmente verso sera e su costa e zone limitrofe. Temperature più basse rispetto a lunedì e alla media, anche di molto, con minime a tarda sera.

MERCOLEDì 26 LUGLIO

Alternanza di nuvole e rasserenamenti con precipitazioni sulla pianura probabilità medio-bassa (25-50%) di notte per piogge sparse e bassa (5-25%) tra il mattino e il pomeriggio per piogge locali, sui monti di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per piogge locali; si tratterà in prevalenza di piovaschi/rovesci, solo localmente qualche altro temporale. Per il resto assenti. Temperature più basse rispetto a martedì e alla media.

GIOVEDì 27 LUGLIO

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti dal pomeriggio parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno, differenze leggere/moderate rispetto a mercoledì.