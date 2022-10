Previsioni meteo 25-27/10, caldo anomalo negli ultimi giorni di ottobre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

L’ennesima spinta dell’alta pressione africana verso il Mediterraneo centrale e gran parte del Vecchio Continente porta ancora una volta bel tempo e temperature eccezionalmente calde per fine ottobre. Mese che chiuderà tra i più caldi di sempre.

MARTEDI 25 OTTOBRE

Nella prima mattinata residui rovesci sul territorio del medio e basso Vicentino, comunque in rapido spostamento verso l’area del Trevigiano. Da ovest si affacceranno ampie schiarite per la fascia vicentina. Il cielo sarà variabile nella seconda parte della giornata su tutta la provincia. Temperature massime in progressivo rialzo.

MERCOLEDI 26 OTTOBRE

Bella giornata di sole praticamente ovunque. Da segnalare solo qualche nebbia all’alba di domani sulla zona del Bassovicentino. Temperature in aumento, con estremi termici in pianura ad oscillare tra gli 11 e i 23 gradi.

GIOVEDI 27 OTTOBRE

Come nel giorno precedente il cielo permane sereno su tutto il territorio vicentino. Caldo ancora “fuori stagione” per il periodo di fine ottobre, con punte stimate sui termometri di 24 gradi in pianura.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Attualmente non si vedono perturbazioni che si avvicineranno al nostro territorio almeno fino inizio novembre. L’alta pressione non sembra intenzionata a muoversi dal Mediterraneo e dall’Europa centrale per un lungo periodo ancora. Un clima che si ribadisce ancora una volta essere “anomalo” per la stagione in corso.