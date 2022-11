Previsioni meteo 25-27/11, fine settimana di tempo stabile con brinate notturne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

La pressione atmosferica tende ad aumentare sul nostro territorio e in generale sull’Europa centrale, mentre il centro-sud Italia sarà alle prese con un’altra perturbazione Atlantica. Il clima è autunnale con valori termici consoni al periodo.

VENERDI 25 NOVEMBRE

Soleggiato sul Vicentino con qualche passaggio di nubi medio-alte, più probabili nella prima mattinata e in serata. Brinate diffuse in pianura con temperature minime prossime allo zero.

SABATO 26 NOVEMBRE

Sereno per tutta la giornata su tutto il territorio. Estremi termici in pianura tra 0 e 12 gradi con temperature stazionarie, mentre in montagna saranno in lieve calo per infiltrazioni di correnti più fredde settentrionali. Lo zero termico dai 2.200 metri si porterà verso i 1.800 metri.

DOMENICA 27 NOVEMBRE

Bel tempo la mattina con rischio gelate in pianura. Dal pomeriggio giungeranno da ovest nubi alte e sottili ad offuscare il sole. Temperature senza variazioni di rilievo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Lunedì il cielo sarà più nuvoloso, non si esclude qualche debole fioccata in montagna oltre i 1.000 metri. A metà settimana correnti più instabili di origine atlantica andranno in contrasto con correnti più fredde di origine continentale. Gli effetti non sono ancora chiari, andremo comunque verso una fase più fredda dai connotati invernali.