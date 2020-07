Previsioni meteo 25-27 luglio: con l’anticiclone tempo stabile e temperature in aumento

Ecco le previsioni Arpav per i prossimi giorni.

Evoluzione generale

Da sabato si avrà una ripresa dell’anticiclone presente sul Mediterraneo, con pressione in aumento e tempo più stabile; fino alla prossima settimana quindi avremo tempo in prevalenza soleggiato e generalmente senza precipitazioni, salvo possibili fenomeni sui rilievi più che altro nella giornata di domenica. Le temperature saranno in aumento specie nelle massime, fino a valori nuovamente sopra le medie del periodo.

Il tempo oggi

Sabato 25

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, salvo cumuli pomeridiani sui rilievi, e localmente sulla pedemontana e pianura settentrionale. Le precipitazioni saranno generalmente assenti salvo qualche possibile breve piovasco/rovescio pomeridiano sulle Dolomiti e Prealpi centro orientali. Temperature massime in ripresa, con valori di nuovo prossimi alle medie del periodo.

Tempo previsto

domenica 26. Tempo in prevalenza soleggiato ma con presenza di nubi alte in transito durante la mattinata; moderata instabilità pomeridiana sui rilievi, specie sulle Dolomiti.

Precipitazioni. Probabili rovesci/temporali sulle Dolomiti, e qualche possibile fenomeno sulle Prealpi specie orientali, e più isolatamente sulla pedemontana.

Temperature. Valori in generale aumento, sia le massime che le minime.

Venti. In montagna in prevalenza deboli/moderati dai quadranti occidentali; in pianura deboli in prevalenza orientali, con brezze sulla costa.

Mare. Calmo o poco mosso.

lunedì 27. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato con modesta nuvolosità cumuliforme pomeridiana sulle zone montane.

Precipitazioni. Assenti, salvo qualche possibile isolato piovasco sulle Dolomiti.

Temperature. In contenuto aumento, con valori nettamente estivi.

Venti. In pianura deboli variabili, con locale presenza di brezze; in montagna in prevalenza deboli occidentali, con brezze nelle valli.

Mare. Calmo o poco mosso.

Tendenza

martedì 28. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, specie in pianura e zone prealpine, qualche annuvolamento pomeridiano sulle Dolomiti; possibile al pomeriggio qualche piovasco o rovescio sulle Dolomiti. Temperature in lieve aumento, superiori alle medie del periodo.

Mercoledì 29. Tempo perlopiù soleggiato in pianura; in montagna soleggiato al mattino, nuvoloso al pomeriggio per attività cumuliforme piuttosto diffusa, che potrà interessare anche la pianura settentrionale verso sera. Probabili rovesci o locali temporali in montagna dal pomeriggio, e qualche fenomeno in estensione alla pianura verso sera. Temperature in ulteriore contenuto aumento.