Previsioni meteo 26-28 maggio: sole prevalente e clima mite, ma ci sarà qualche temporale

Situazione generale

L’assenza di una solida alta pressione sul centro Europa favorisce la mancanza di giornate pienamente stabili sul Vicentino. Questo determina l’afflusso di correnti fresche e a tratti instabili, da nord. Nelle ore pomeridiane e serali non sarà raro quindi vedere la formazione di celle temporalesche sulle Prealpi in sconfinamento verso la pianura.

Venerdì 26 maggio

La giornata inizierà con cielo sereno ovunque, formazione di nubi cumuliformi sulle Prealpi a partire dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio si attiverà in montagna qualche rovescio o temporale che in serata faranno “visita” anche in alcune aree della pianura vicentina con picchi di 10/15 mm di pioggia. Temperature stazionarie, valori massimi sui 26-27 gradi.

Sabato 27 maggio

La mattina cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. nel pomeriggio ci sarà un po ‘ di instabilità in montagna con locali rovesci. Difficilmente arriveranno precipitazioni in pianura dove sarà soleggiato o al più variabile. Temperature in lieve rialzo con punte di 28 gradi, clima ideale per le attività all’aperto.

Domenica 28 maggio

Giornata simile alla seguente dove l’instabilità pomeridiana sarà relegata ai monti. Bel tempo in pianura con poche nubi sull’Alto Vicentino. Temperature nelle medie di questo periodo.

Tendenza nel lungo termine

Anche per l’inizio della prossima settimana continuerà il tempo sostanzialmente buono su gran parte della provincia senza la minaccia di prime ondate di calore fuori stagione. Qualche piovasco in montagna e clima gradevole.