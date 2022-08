Previsioni meteo 27-29 agosto: fine settimana con tempo instabile e piogge diffuse

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Evoluzione generale

L’anticiclone di origine africana, in estensione su buona parte d’Europa fino alla giornata di venerdì, tende ora ad attenuarsi, lasciando spazio alla parte più meridionale di una depressione attualmente centrata sul nord Atlantico. Nel fine settimana il tempo sarà variabile, a tratti instabile, con piogge abbastanza diffuse, e un generale calo delle temperature; nei primi giorni della settimana avremo ancora variabilità, con periodi più soleggiati alternati a possibili precipitazioni.

Il tempo oggi

Venerdì 26 agosto

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Sulle zone montane e pedemontane nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso, altrove in prevalenza poco nuvoloso con qualche annuvolamento; nel pomeriggio saranno probabili piovaschi/rovesci/temporali sparsi sulle Dolomiti e locali sulle Prealpi e pianura settentrionale; altrove in pianura non si esclude qualche locale piovasco o rovescio. Temperature massime senza variazioni rilevanti, o in locale diminuzione in montagna.

Tempo previsto

Sabato 27 agosto. Tempo variabile, fino a instabile nel pomeriggio; al mattino cielo poco nuvoloso, con maggiori annuvolamenti dalle ore centrali e nel pomeriggio, specie sulle zone montane; verso sera parziali schiarite.

Precipitazioni. Probabili piovaschi/rovesci/temporali, dalla mattina sui monti e sulle zone più occidentali della pianura, poi in estensione anche al resto della pianura, con fenomeni sparsi sulle zone montane e della pianura settentrionale e occidentale, più locali e sporadici sulle zone sudoccidentali della pianura e sulla costa.

Temperature. Valori in generale calo, con minime raggiunte in serata su molte zone.

Venti. In prevalenza deboli di direzione variabile sia in pianura sia sui rilievi, salvo rinforzi in aree interessate da temporali.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 28 agosto. Giornata variabile/instabile con cielo in prevalenza nuvoloso alternato a qualche possibile schiarita, specie al mattino in pianura.

Precipitazioni. Probabilità generalmente medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, dalle prime ore, fino al pomeriggio, con calo della probabilità dalla serata; i fenomeni, sparsi e alternati a pause, potranno interessare tutto il territorio.

Temperature. Minime in lieve calo, massime in calo localmente anche sensibile.

Venti. In pianura deboli variabili all’interno, da est sulle zone orientali e costiere; in montagna deboli da ovest e sud ovest, poi da nordovest dal pomeriggio.

Mare. In prevalenza calmo o quasi calmo.

Tendenza Lunedì 29 agosto. Tempo variabile con annuvolamenti più probabili fino alle ore centrali, e schiarite soprattutto al pomeriggio. Modesta possibilità di piovaschi o qualche rovescio, più probabile sui rilievi nel pomeriggio. Temperature minime in locale lieve calo; massime in contenuta ripresa, un po’ più sensibile sui rilievi.

Martedì 30 agosto. Tempo ancora variabile, con schiarite al mattino e nuvolosità diffusa dalle ore centrali e pomeridiane; possibili piovaschi o locali rovesci dalle ore centrali, specie sulle zone centro settentrionali della pianura e sulle zone montuose. Temperature stabili o in lieve ripresa, salvo calo delle minime sulle Dolomiti.

Previsioni a cura di Arpav