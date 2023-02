Previsioni meteo 28/02-2/03, tempo in peggioramento: la pioggia “risale” l’Italia

SITUAZIONE GENERALE

La bassa pressione che i giorni scorsi ha portato copiose nevicate e piogge sul centro Italia ma anche al nord ovest, sta lentamente risalendo dal Mediterraneo, questo farà si che le precipitazioni dalle Marche e dall’Emilia Romagna risaliranno fino al Veneto portando il tanto atteso peggioramento su tutto il Vicentino che non si vedeva dal 23 gennaio.

MARTEDI 28 FEBBRAIO

La mattina cielo variabile sulle Prealpi. Più soleggiato in pianura. Ampi rasserenamenti ovunque dal pomeriggio con brinate notturne. Temperature senza variazioni di rilievo in pianura, in lieve rialzo sui monti.

MERCOLEDI 1 MARZO

Nel primo mattino il cielo sarà già velato sul Vicentino, con le ultime schiarite sulle Prealpi. Col passare delle ore la nuvolosità, in arrivo da sud, si farà via via più compatta. Nel primo pomeriggio arriveranno le prime deboli precipitazioni sul basso Vicentino, in graduale estensione poi a tutto il territorio che con intensità tra il debole e il moderato continueranno fino a tarda notte. I fenomeni più intensi li ritroveremo su ovest e basso Vicentino dove in alcuni casi si supereranno anche i 20 mm di pioggia. Accumuli minori verso est, dove generalmente cadranno 8/13 mm. Per quanto riguarda la neve, nel tardo pomeriggio il limite sarà in calo fino a 600/700 metri sul Vicentino occidentale e 800 metri su Altopiano e Monte Grappa. In serata la quota neve salirà di 100-200 metri per stabilizzarsi fino all’esaurirsi dei fenomeni. Sono attesi oltre i 1.200 metri 15/25cm di neve fresca sulle Piccole Dolomiti, 5/15 centimetri altrove. Temperature stazionarie le minime, in calo i valori massimi non oltre i 7-8° in pianura.

GIOVEDI 2 MARZO

All’alba ultime possibili deboli precipitazioni sui rilievi ma in esaurimento. Il cielo rimarrà nuvoloso sul Vicentino per gran parte della giornata, solo verso sera arriveranno le prime schiarite a partire da est. Temperature in lieve rialzo. Estremi termici in pianura tra 5 e 10°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Da venerdì a domenica cielo spesso sereno con poche nubi domenica. Le temperature saranno in linea col periodo. Non si escludono brinate notturne in pianura. Dalla prossima settimana meteo più dinamico causa correnti atlantiche in grado di portare qualche perturbazione in generale sul centro/nord Italia.