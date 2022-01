Previsioni meteo 28-30/01, correnti fredde dal nord con tempo stabile sul Vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Siamo attualmente interessati da correnti fredde di origine artica che faranno scendere le temperature soprattutto in montagna. Un rinforzo dell’alta pressione da domenica e un rialzo termico in quota andrà accentuare il freddo nei bassi strati per merito dell’inversione termica. Sui fondovalle e in pianura infatti le temperature scenderanno sotto lo zero anche di alcuni gradi.

VENERDI 28 GENNAIO

La mattina avremo banchi di nebbia sul medio-basso vicentino in dissolvimento nel corso della giornata anche per merito di un cambio di circolazione. Arriveranno infatti correnti più secche dai quadranti settentrionali che porteranno anche della nuvolosità a partire dalla serata. Temperature stazionarie in linea col periodo.

SABATO 29 GENNAIO

Continua l’afflusso freddo da nord est che mantiene un clima decisamente invernale. Dopo una mattinata dove sarà presente una certa nuvolosità specie in pianura, dal pomeriggio avremo ampie schiarite ad iniziare dall’alto vicentino. Temperature in calo in montagna, stazionarie in pianura.

DOMENICA 30 GENNAIO

Qualche velatura di passaggio in mattinata, mentre nel pomeriggio il cielo si presenterà pressoché sereno. Freddo in pianura e nei fondovalle con temperature minime che toccheranno i -3/-4°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Dopo un temporaneo aumento della pressione e della temperatura in quota, per l’inizio della prossima settimana una perturbazione nord Atlantica andrà a lambire la nostra provincia, portando nuvolosità e correnti fredde ma precipitazioni nulle.