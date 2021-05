Previsioni meteo 28-30/05, ultimi giorni di maggio con il bel tempo a prevalere

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Una rimonta dell’alta pressione sul nostro territorio porta in dote un paio di giorni più stabili e una ripresa delle temperature. Nel fine settimana che corrisponde agli ultimi giorni di maggio 2021 avremo ancora infiltrazioni di correnti più fresche da nord est in grado di portare qualche rovescio o temporale in prevalenza lungo i rilievi montuosi.

VENERDI 28 MAGGIO

Bella giornata di sole su tutto il territorio vicentino. Temperature in aumento, specie nei valori massimi con punte di 24-25°.

SABATO 29 MAGGIO

La mattina da sereno a poco nuvoloso. Dal pomeriggio nuove infiltrazioni di correnti più fresche dai quadranti settentrionali porteranno un aumento della copertura nuvolosa, soprattutto sull’Alto Vicentino dove si potrà avere qualche rovescio locale. Per il Basso Vicentino il sole sarà più presente in un contesto di cielo variabile. Temperature stazionarie, estremi termici in pianura tra 13 e 25°.

DOMENICA 30 MAGGIO

Cielo variabile la mattina con bassa probabilità di precipitazioni. Possibili locali piovaschi o temporali tra il tardo pomeriggio e la sera su Prealpi e zone adiacenti di pianura. Temperature in sensibile calo di 2-3°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Avremo ancora tempo instabile nei primi giorni della settimana, poi da mercoledì avremo un nuovo rinforzo dell’alta pressione che dal Mediterraneo si spingerà verso il centro Europa garantendo qualche giorno di stabilità e temperature che si avvicineranno ai 28-30°.