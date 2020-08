Previsioni Meteo 28-30/08. Spiccata fase di maltempo in arrivo

Previsioni a cura dell’ARPAV

L’attuale circolazione anticiclonica sta cessando; da venerdì il Veneto sarà interessato da una depressione in avvicinamento da nord-ovest tale da sancire un vero e proprio cambio di stagione puntualmente in corrispondenza della fine dell’estate e dell’inizio dell’autunno dal punto di vista meteorologico, attese precipitazioni specie nel fine settimana.

venerdì 28

Sulla pianura crescente nuvolosità andando da sud-est a nord-ovest; in prevalenza cielo da poco o parzialmente nuvoloso sulla costa a parzialmente nuvoloso sulla pedemontana, a tratti nuvoloso non solo su pedemontana e zone limitrofe ma anche verso la costa. Sui monti fino al mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti, dal pomeriggio nuvoloso.

Precipitazioni. Fino al mattino assenti. Nella seconda metà di giornata probabilità in aumento, sulla pianura fino a medio-bassa (25-50%) a sud-est e fino a medio-alta (50-75%) a nord-ovest, sui monti fino ad alta (75-100%); attesi rovesci/temporali più probabilmente verso sera, le piogge a livello giornaliero saranno da estese a locali andando da nord-ovest a sud-est.

Temperature. Rispetto a giovedì prima dei temporali avranno andamento irregolare con variazioni leggere/moderate, a partire dai temporali diminuiranno anche sensibilmente con minime spesso a tarda sera.

sabato 29

Sulla pianura nella prima metà di giornata cielo da poco a parzialmente nuvoloso andando da sud-est a nord-ovest, nella seconda metà di giornata dapprima nuvolosità in aumento specie durante il pomeriggio e poi parziali rasserenamenti più probabilmente di sera e sulle zone meridionali; sui monti fino al mattino alternanza di nuvole e schiarite, dal pomeriggio nuvoloso.

Precipitazioni. Nella prima metà di giornata assenti eccetto una probabilità medio-bassa (25-50%) sui monti per piovaschi/rovesci sparsi in tarda mattinata. Nella seconda metà di giornata sulla pianura probabilità da medio-bassa (25-50%) a sud-est ad alta (75-100%) a nord-ovest, sui monti probabilità alta (75-100%); attesi temporali in particolare sulle zone montane e pedemontane, le piogge a livello giornaliero saranno da estese a locali andando da nord-ovest a sud-est.

Temperature. Rispetto a venerdì prima dei temporali avranno andamento irregolare mentre a partire dai temporali diminuiranno, con variazioni anche sensibili; minime spesso a tarda sera.

domenica 30

Alternanza di nuvole e rasserenamenti con piogge discontinue in vari momenti della giornata, più probabilmente fino al pomeriggio e su zone montane e pedemontane. Temperature in calo.