Previsioni meteo 28-30/10, temperature anche 10 gradi sopra la media del periodo

SITUAZIONE GENERALE

Stiamo vivendo un clima anomalo, le temperature sono almeno 10 gradi oltre le medie del periodo. In questo fine settimana probabilmente si abbatteranno dei record nel Vicentino in termini di calore per quanto riguarda l’ultima decade di ottobre. Tutto questo per una poderosa spinta dell’alta pressione africana verso l’Europa centro-meridionale.

VENERDI 28 OTTOBRE

Cielo sereno su tutto il territorio Vicentino in vista del ponte di Ognissanti. Solo nel primo mattino di venerdì, grazie all’inversione termica notturna, si avvertirà un po’ di fresco in particolare in pianura e nei fondovalle. Punte massime di temperature che possono raggiungere i 24/25 gradi.

SABATO 29 OTTOBRE

Giornata di bel tempo con qualche velatura possibile di passaggio. Clima mite con estremi termici in pianura tra 12 e 25 gradi. Zero termico a 3.600 metri, quello che mediamente si registra nella seconda metà di agosto.

DOMENICA 30 OTTOBRE

Nessuna variazione di rilievo rispetto i giorni precedenti con perdurare di bel tempo e temperature ampiamente sopra la media di stagione. Cielo sereno o al più poco nuvoloso con temperature tardo estive.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Non si vedono cambiamenti del tempo o delle temperature almeno fino al 2 novembre. Poi probabilmente delle infiltrazioni atlantiche potrebbero portare qualche pioggia e un primo abbassamento termico.