Previsioni meteo 28-31/12, ultimi giorni del 2023 grigi ma “caldi” fino a San Silvestro

SITUAZIONE GENERALE

Stiamo vivendo una seconda metà di dicembre straordinariamente calda. La causa è una potente alta pressione stabile ormai da molti giorni sull’Europa centro-meridionale. Il flusso perturbato atlantico si sta però abbassando di latitudine, coinvolgendo finalmente il Nord Italia a partire dalla fine dell’anno.

GIOVEDI 28 DICEMBRE

La mattina coperto sul Vicentino per nubi basse o nebbie. Sereno sulle cime prealpine. Nel pomeriggio qualche velatura offuscherà il sole anche in montagna mentre alle quote più basse insisterà la copertura nuvolosa. Clima mite per il periodo, zero termico ancora a 3000 metri.

VENERDI 29 DICEMBRE

Nessuna variazione del tempo rispetto ai giorni precedenti. Tempo grigio alle basse quote con temperature sui 8/10 gradi. Sole e mite sulle cime delle nostre montagne.

SABATO 30 DICEMBRE

Altra giornata grigia su gran parte della provincia. La copertura nuvolosa bassa che insiste da più giorni potrebbe provocare qualche pioviggine sparsa in pianura. Primo lieve calo delle temperature in quota.

DOMENICA 31 DICEMBRE

Nell’ultimo giorno dell’anno il tempo andrà gradualmente peggiorando, soprattutto dal pomeriggio-sera quando delle deboli precipitazioni sparse interesseranno il Vicentino, nevose dai 1.400 metri di quota. Temperature in lieve calo in pianura, più sensibile in montagna.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per i primi giorni dell’anno si aprirà la “porta Atlantica” verso il nord Italia. Ci attendiamo quindi più passaggi perturbati con neve alle quote medie. Le temperature tenderanno gradualmente a calare.