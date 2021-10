Il Napoli riprende a correre e resta primo col Milan: tris al Bologna

Questo Napoli fa sempre più paura: al “Diego Armando Maradona”, i partenopei danno spettacolo battendo 3-0 il Bologna di Mihajlovic nel posticipo del 10° turno. Dopo il pareggio contro la Roma, i partenopei tornano a correre restando al comando della classifica a quota 28 punti insieme al Milan. Lo scudetto sembra essere sempre di più una corsa a due tra azzurri e rossoneri, proprio come ai tempi di Maradona e Gullit.

I marcatori di Napoli-Bologna. Contro i felsinei, la squadra di Luciano Spalletti (in tribuna perchè squalificato), va a segno con Fabian Ruiz (splendido sinistro dal limite) e una doppietta di Insigne che torna “Lorenzo il Magnifico” anche dal dischetto trasformando due rigori. Ancora una volta il grande protagonista è Osimhen. Strada spianata verso la vittoria già nel primo tempo grazie al gran tiro di Fabian Ruiz e al primo penalty segnato da Insigne. Il capitano successivamente si ripete dal dischetto mettendo il punto esclamativo sul match e riscattando in pieno la sua recente lacuna nel calciare i rigori: tanti errori in questo inizio di stagione.

Dal canto suo il Bologna non è riuscito a reggere il confronto sin dall’inizio con lo strapotere napoletano. Intanto, la doppia mini-serie negativa fatta di un punto nelle ultime tre partite e di 2 nelle ultime 5, fa nuovamente scattare il campanello di allarme salvezza in casa rossoblu. Archiviata la 10° giornata infrasettimanale, domani si riparte con gli anticipi validi per l’undicesimo turno: Atalanta-Lazio, Verona-Juventus e Torino-Sampdoria.