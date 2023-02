Previsioni meteo 3-5/02, tempo soleggiato ma domenica arriva il gelo dall’Est Europa

SITUAZIONE GENERALE

Una temporanea rimonta dell’alta pressione verso il nord Italia determina tempo stabile e soleggiato con un conseguente aumento termico. Questo lo si avvertirà soprattutto nei valori massimi e sui rilievi. Un “lago gelido” da est è pronto però ad irrompere bruscamente sul Vicentino.

VENERDI 3 FEBBRAIO

Bella mattinata di sole su tutta la provincia. Velature nel pomeriggio. Soffierà un po’ di Foehn sulle nostre montagne, i venti tiepidi in caduta dalle Alpi porteranno le temperature massime anche oltre i 10 gradi sui fondovalle prealpini. In pianura gelate notturne con estremi termici tra -1 e +11 gradi.

SABATO 4 FEBBRAIO

Altra bella giornata soleggiata con poche nubi. Temperature diurne gradevoli, leggermente al di sopra delle medie del periodo.

DOMENICA 5 FEBBRAIO

La mattina cielo sereno o poco nuvoloso sul Vicentino. Nel pomeriggio irromperanno da est correnti gelide dai Balcani. Una goccia fredda in rapido transito sulle Alpi potrebbe portare in serata qualche fioccata sparsa fin sulle pedemontane. Non si escludono leggere imbiancate a quote collinari. Temperature in sensibile calo dalla sera.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Quando si tratta di contrasti tra aria gelida da est e quella più mite Mediterranea è sempre un azzardo la previsione a lungo termine. Al momento possiamo dire che sarà molto freddo nei primi giorni della settimana con qualche possibile risvolto perturbato tra l’8 e il 10 febbraio, in tal caso nevoso fino a quote molto basse.