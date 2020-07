Previsioni meteo 3-5/07. Maltempo venerdì, poi torna il sole

VENERDI’ 3 LUGLIO

Maltempo già la mattina, soprattutto in pianura dove ritroveremo delle celle temporalesche anche forti sul basso vicentino. Rovesci meno diffusi nel pomeriggio, tuttavia verso sera i fenomeni li ritroveremo sulla fascia prealpina sotto forma di rovesci o temporali. Punte di 30-40mm di pioggia su ovest e basso vicentino, altrove generalmente 5-20mm. Temperature in sensibile calo di 5-6°C

SABATO 4 LUGLIO

Ampie schiarite già in mattinata per correnti più fresche e secche da nord. Non si escludono locali piovaschi pomeridiani lungo le prealpi. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento con valori comunque sotto i 30°C

DOMENICA 5 LUGLIO

Bella giornata di sole su tutta la provincia con tassi di umidità bassi. Clima gradevole per stare all’aperto.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Dopo la bella giornata di lunedì, martedì avremo un altro impulso perturbato da nord ovest. Ma già da mercoledì il tempo migliorerà velocemente.