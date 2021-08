Previsioni meteo 3-6 agosto: instabilità marcata e diffusa, fino a venerdì

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Evoluzione generale

Correnti umide occidentali influenzano marginalmente il tempo anche sul Veneto con variabilità e tratti di instabilità nelle ore pomeridiane soprattutto in montagna; tra mercoledì e giovedì transiterà una saccatura atlantica che porterà instabilità più marcata e diffusa, con precipitazioni che interesseranno anche le zone pianeggianti. Da venerdì temporanea rimonta anticiclonica con tempo più stabile e soleggiato.

Il tempo oggi

Martedì 3

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Tratti di sereno alternati ad annuvolamenti cumuliformi, estesi sulle zone montane, più localizzati in pianura. Nel corso del pomeriggio probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto su zone montane e pedemontane, ma localmente anche in pianura. Temperature stazionarie o in locale variazione.

Tempo previsto

Mercoledì 4. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con annuvolamenti cumuliformi nella seconda parte della giornata, più consistenti su zone montane e pedemontane.

Precipitazioni. Probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) sulle zone montane dove i fenomeni saranno diffusi e persistenti dalle ore centrali, medio-bassa (25-50%) su quelle pedemontane e bassa (5-25%) sul resto della pianura (soprattutto dalla serata) di precipitazioni da locali a sparse. Fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature. Tendenti al rialzo nei valori minimi e alla diminuzione sulle zone settentrionali in quelli massimi.

Venti. In quota sud-occidentali, da moderati in intensificazione fino a tesi, anche forti in alta quota; nelle valli variabili. In pianura deboli/moderati, in prevalenza da nord-est. Possibili raffiche in corrispondenza dei temporali.

Mare. In prevalenza poco mosso.

Giovedì 5. Fino alla mattina cielo molto nuvoloso o coperto, con successivo diradamento della nuvolosità a partire dalle zone montane, fino ad aversi nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno.

Precipitazioni. Nella prima metà della giornata probabilità alta (75-100%) di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Dalla tarda mattina, fenomeni in diradamento ed esaurimento a partire dalla montagna fino a precipitazioni assenti ovunque dal pomeriggio.

Temperature. In montagna minime in calo e massime in aumento, in pianura pressoché stazionarie o in locale variazione.

Venti. In quota fino al primo mattino moderati/tesi sudoccidentali, in seguito moderati, o temporaneamente tesi dai settori settentrionali. In pianura deboli/moderati di direzione variabile, in prevalenza occidentali fino a metà giornata, orientali dal pomeriggio.

Mare. Poco mosso o quasi calmo sotto costa dal pomeriggio.

Tendenza

Venerdì 6. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi, dove non si escludono locali piovaschi o rovesci. Temperature senza notevoli variazioni o in lieve diminuzione nei valori minimi e in leggero aumento nelle massime in montagna.



Sabato 7. Cielo poco nuvoloso, con maggiori addensamenti al pomeriggio sulle zone montane, dove saranno possibili dei rovesci o locali temporali. Temperature in aumento.

Previsioni a cura di Arpav