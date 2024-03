Previsioni meteo 30/03-1/04, week end lungo di Pasqua con perturbazioni e schiarite

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

La vasta depressione posizionata da giorni sulle coste occidentali dell’Europa, mantiene aperto un corridoio di perturbazioni tra Francia e Italia anche per il periodo pasquale. Sulla nostra provincia ci aspettiamo ancora un tempo a tratti perturbato dove però non mancherà qualche breve schiarita.

SABATO 30 MARZO

La giornata inizierà con cielo variabile, qualche schiarita più ampia in pianura. Nel corso della giornata però, nubi via via più compatte si addosseranno sul nostro arco prealpino, preannunciando una nuova perturbazione che ci colpirà tra il tardo pomeriggio e la sera, quando avremo fenomeni diffusi su medio e alto Vicentino anche sotto forma di forti rovesci. Più sporadiche le precipitazioni sul basso Vicentino. Attesi mediamente 5-10 mm di pioggia in pianura e 20-40 in montagna. Quota neve attorno i 1.800-1.900 metri. Temperature stazionarie.

DOMENICA 31 MARZO

Nella giornata di Pasqua ci saranno due passaggi perturbati in transito sul Vicentino, uno previsto al mattino e l’altro vero la sera. E’ possibile qualche parziale breve schiarita nel pomeriggio. Generalmente cadranno altri 10-25 mm di pioggia in tutta la provincia. Il limite della neve si attesterà attorno i 1.800/2.000 metri di quota. Estremi termici in pianura tra 9 e 13 gradi.

LUNEDI 1 APRILE

Nel giorno di Pasquetta maltempo la mattina con fenomeni diffusi su tutta la provincia e neve in calo verso i 1.500 metri. Le precipitazioni si faranno via via più sporadiche, fino ad esaurirsi nel primo pomeriggio con qualche schiarita sul basso Vicentino. Un’altra ventina di mm di pioggia si accumuleranno sul nostro territorio ormai saturo d’acqua e altrettanti cm di neve fresca sulle cime più alte della provincia. La mancanza di sole manterrà basse le temperature diurne sempre al di sotto dei 15 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Il proseguo della settimana sarà ancora influenzato da correnti instabili occidentali, anche se ci sarà qualche schiarita in più di tanto in tanto. Temperature in lieve rialzo.