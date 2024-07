Previsioni meteo 30/07-02/08, i primi giorni di agosto portano tempo variabile

EVOLUZIONE GENERALE

Un campo di alta pressione con aria calda si protende dall’Africa nord-occidentale verso l’Europa. Al suo bordo settentrionale iniziano a scorrere lievi ondulazioni con aria più fresca in quota, prima di una più significativa attesa per fine periodo. Sul Veneto dunque all’inizio prevale un cielo sereno con bassa probabilità di precipitazioni e temperature diurne in aumento fino a valori ben sopra la norma, poi variabilità e probabilità di precipitazioni aumentano a partire dalle zone montane con tendenza a moderato calo termico.

MARTEDì 30 LUGLIO

Cielo da sereno a poco nuvoloso in territorio di pianura veneta, con qualche nube in più nel pomeriggio sulle zone montane rispetto a quelle pianeggianti. In questa giornata non sono previste precipitazioni, con le temperature stazionarie nei valori massimi e minimi.

MERCOLEDì 31 LUGLIO

Prevale un cielo all’inizio sereno, poi in pianura poco nuvoloso salvo qualche addensamento all’interno e in montagna parzialmente nuvoloso. Precipitazioni assenti alle ore centrali, in seguito si possono verificare fenomeni da locali a sparsi sulle zone montane e occasionali su quelle interne della pianura, in genere modesti. Non si escludono sporadici fenomeni intensi sulle zone montane. Sono attese contenute variazioni termiche di carattere locale su zone montane e lievi diminuzioni su quelle pianeggianti, massime in aumento.

GIOVEDì 1 AGOSTO

Cielo all’inizio generalmente sereno, poi in pianura da poco a parzialmente nuvoloso coi maggiori addensamenti sulle zone pedemontane e in montagna. Dalle ore centrali in poi probabili fenomeni di pioggia anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone montane da locali a sparsi e su quelle pianeggianti locali più che altro sull’entroterra. Temperature minime in quota senza notevoli variazioni, altrove un po’ in aumento; per le massime, contenute variazioni di carattere locale, con prevalenza di diminuzioni in montagna ed aumenti a sud.

VENERDì 2 AGOSTO

Tempo variabile con spazi di sereno soprattutto all’inizio, maggiori addensamenti nuvolosi in seguito, associati a precipitazioni sparse sempre più probabili a partire dall’interno con rovesci e temporali; temperature in diminuzione al più moderata, specie riguardo ai valori massimi.