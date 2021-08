Previsioni meteo 31/08-2/09, nuvole fino a sera e sole in prevalenza ai primi del mese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Come nell’ultimo week end del mese di agosto a “dominare” il meteo è la variabilità, con in ogni caso sole e bel tempo a stazionare sui cieli del Vicentino e del Veneto nel cuore della settimana che porta al mese di settembre.

Le previsioni sono a cura di Arpav Veneto, valide fino alla giornata di venerdì e comunque aggiornate di giorno in giorno.

MARTEDì 31 AGOSTO

Tempo variabile con cielo inizialmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso tendente a divenire generalmente nuvoloso o molto nuvoloso nelle zone montane, con estensione della nuvolosità anche alle zone pedemontane, alla pianura settentrionale e alle rimanenti zone nel tardo-pomeriggio/sera. Nel pomeriggio aumento della probabilità di precipitazioni fino a medio-bassa (25-50%) di piovaschi o di locali rovesci o di qualche temporale e non si escludono grandinate. Temperature diurne in lieve o contenuta diminuzione in pianura specie nella parte meridionale, generalmente stazionarie o in lieve aumento in montagna.

MERCOLEDì 1 SETTEMBRE

Tempo stabile e ben soleggiato su tutta la regione con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano specie in montagna. Precipitazioni assenti e temperature minime senza notevoli variazioni, salvo qualche diminuzione in pianura e qualche aumento in alta montagna, massime in aumento. Venti in quota in prevalenza moderati dai quadranti settentrionali, nelle valli deboli o moderati di direzione variabile.

GIOVEDì 2 SETTEMBRE

Tempo generalmente soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso specie in pianura, con il passaggio di qualche velatura soprattutto nel pomeriggio; in montagna possibile comparsa anche di stratocumuli a ridosso dei rilievi, in particolare sulle zone prealpine con parziale riduzione del soleggiamento e della visibilità nei settori interessati, ma il tempo rimarrà stabile senza rischio di fenomeni. Precipitazioni ancora assenti. Temperature minime in lieve o contenuto aumento, massime in pianura senza notevoli variazioni, in montagna in aumento specie in quota, salvo locali leggere diminuzioni delle massime nelle valli interessate dagli stratocumuli. Venti in pianura generalmente deboli, anche moderati a regime di brezza nelle valli e lungo il litorale.