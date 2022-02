Previsioni meteo 4-6/02, ci sono nuvole ma ancora niente pioggia. Continua la “secca”

SITUAZIONE GENERALE

Siamo attualmente interessati da correnti occidentali che sospingono verso la nostra provincia aria mite in quota e nubi per lo più basse. Tuttavia delle temporanee infiltrazioni più fredde da nord causano repentine variazioni di temperatura più sensibili sui rilievi. Le perturbazioni rimangono ancora lontane dal nostro territorio.

VENERDI 4 FEBBRAIO

La mattina cielo poco nuvoloso sul Vicentino. Mentre nel pomeriggio-sera avanzeranno da sud nubi basse o nebbie che andranno a coprire tutta la pianura. Rimarrà sereno invece il cielo sulle Prealpi. Temperature stazionarie in pianura, in sensibile aumento in montagna.

SABATO 5 FEBBRAIO

Temporaneamente avremo delle correnti più fredde dai quadranti settentrionali che faranno scendere bruscamente le temperature in quota, mentre in pianura non ci saranno variazioni significative. La giornata sarà inizialmente soleggiata, con un aumento della copertura nuvolosa dal tardo pomeriggio ad iniziare dalle Prealpi.

DOMENICA 6 FEBBRAIO

Qualche velatura di passaggio in mattinata, mentre nel pomeriggio del giorno festivo le nuvole saranno più presenti. Nuovo aumento delle temperature in quota con zero termico oltre i 2000 metri.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Lunedì entrerà un po’ di vento da nord che si farà sentire sulle Prealpi e pedemontane, sarà un vento tiepido di Foehn causato dal passaggio di una perturbazione oltralpe. Successivamente un forte campo di alta pressione andrà a posizionarsi tra Europa centrale e nord Italia. Continua la fase secca almeno fino il 10 febbraio.