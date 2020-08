Divelte i cartelli del turismo ciclo-pedonale. “Stupidità di pochi pagata da tutti”

Negli scorsi giorni a Valli del Pasubio con notevole stupore dell’amministrazione comunale sono state divelte diverse tabelle ciclo-pedonali recentemente installate nel quartiere di San Sebastiano. “Quelle tabelle sono state posizionate a seguito di un bando europeo vinto dal comune di Valli assieme ai comuni dell’Unione Montana – spiega l’assessore al turismo Federico Pozzer – vogliamo ringraziare i vandali che hanno avuto la bella idea di strapparle, visto che adesso dovremmo reinstallarle pagando coi soldi dei contribuenti di Valli”.

La brutta scoperta è stata fatta grazie alla segnalazione di un cittadino. “Siamo andati a dare un’occhiata, perché magari si poteva trattare di danni causati dal vento o da qualche fenomeno atmosferico avverso – prosegue Pozzer – ma anche ad un occhio poco malizioso è chiaro che quelle frecce direzionali sono state divelte in serie ed intenzionalmente, da qualche soggetto che si crede al di sopra della comunità”.

Le tabelle in oggetto erano appena state installate nel quartiere San Sebastiano, e contestualmente anche a Staro e Sant’Antonio. Percorsi, tracciati in gps, destinati sia ai camminatori che ai ciclisti, per scoprire le bellezze del territorio di Valli anche a media quota, non solo in montagna. “Questo spiacevole incidente andrà ovviamente a rallentarci nell’ultimazione dei lavori – conclude Pozzer – come sempre, per la stupidità di pochi ne rimette la collettività intera. Ma ovviamente non ci demoralizziamo, denunceremo ai carabinieri il danneggiamento e le riposizioneremo”.