Previsioni meteo 5-7/03, ancora pioggia in arrivo ma anche la neve dai 1.000 metri

SITUAZIONE GENERALE

Breve tregua sul Vicentino dalla precipitazioni, dove dopo parecchi giorni si è rivisto anche il sole. Durerà molto poco però, una nuova perturbazione in arrivo da nord ovest colpirà la nostra provincia nelle prossime ore. Anche i giorni a seguire saranno molto instabili con temperature in lieve calo.

MARTEDI 5 MARZO

Dopo una mattinata soleggiata, già dal pomeriggio giungeranno da ovest le prime avvisaglie nuvolose che precedono il fronte perturbato che colpirà in serata tutta la provincia con rovesci anche forti sulle pedemontane, non si esclude la formazione di qualche cella temporalesca innescata dall’ingresso dell’aria fredda in quota. La quota neve, inizialmente a 1.500 metri, calerà velocemente in nottata attorno i 1.200 metri, anche più in basso durante i rovesci intensi. Temperature massime in aumento, valori termici in pianura compresi tra 4 e 13 gradi.

MERCOLEDI 6 MARZO

In mattinata avremo ancora deboli fenomeni sparsi su alto Vicentino. Fioccate a partire dai 1.000 metri di quota. Generale miglioramento del tempo a metà giornata con parziali schiarite soprattutto in pianura. Molta variabilità nel pomeriggio con locali deboli rovesci sul Vicentino occidentale. A fine evento saranno caduti 10/20 mm di pioggia sul medio e basso Vicentino, 20/40 sull’alto con altrettanti cm di neve fresca oltre i 1.500 metri. Temperature in calo nei valori massimi di 3-4 gradi.

GIOVEDI 7 MARZO

Giornata molto variabile a tratti instabile nel pomeriggio lungo i monti con fioccate sparse a partire dai 1.000 metri di quota. Non si esclude qualche breve pioggia anche in pianura. Temperature stazionarie con valori in pianura compresi tra 5 e 11 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nel fine settimana giungerà un’altra perturbazione che si concentrerà soprattutto nella giornata di domenica, la quota neve sarà sempre la medesima sulle montagne vicentine, mediamente dai 1.100/1.300 metri.