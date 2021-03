Previsioni meteo 5-7/03, arrivano correnti fredde e pioggia. Fiocchi di neve sulle Prealpi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Correnti più fredde ed instabili provenienti dal nord Europa porteranno a un rapido peggioramento del tempo con brusco calo delle temperature e neve in montagna a quote medio/basse.

VENERDI 5 MARZO

La mattina poco nuvoloso sul Vicentino per velature. Nel pomeriggio le nubi si faranno via via più compatte con le prime precipitazioni sulle Prealpi, nevose dai 1200/1300 metri. La sera irromperà aria relativamente fredda da nord-est, si accentuerà l’instabilità atmosferica anche in pianura con rovesci diffusi a carattere sparso, non si esclude qualche temporale. La neve sarà in rapido calo fino a 800/900 metri. Temperature in sensibile calo dalla sera, specie sui rilievi.

SABATO 6 MARZO

Ultime precipitazioni su ovest vicentino all’alba, residue fioccate fino a 500/600 metri. A fine evento saranno caduti 5/20 cm di neve sopra i 1200 metri, generalmente 10/20 mm di pioggia in pianura. Parziali schiarite a partire dal pomeriggio. Temperature in diminuzione con massime in pianura non oltre i 9-10°.

DOMENICA 7 MARZO

Giornata per lo più soleggiata su tutto il territorio con poche nubi di passaggio. Visibilità ottima per correnti secche da est. Clima più invernale che primaverile, in pianura estremi tra -1 e +12°C

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tempo stabile ad inizio settimana, poi il tempo si farà via via più instabile da mercoledì e/o giovedì. Le temperature saranno in linea col periodo.