Previsioni meteo 5-7/03. Pioggia e neve in arrivo

GIOVEDI’ 5 MARZO Ultime schiarite nella prima mattinata sul vicentino. Rapido aumento della nuvolosità per l’arrivo di una saccatura nord atlantica da metà pomeriggio. Neve inizialmente dai 800m circa. Verso sera, complice un aumento dell’intensità dei fenomeni la quota neve calerà sui 600, ma nelle valli potrà raggiungere i 400m. Pioggia battente in pianura per tutta la notte. Attesi 30/50mm di pioggia e 40cm di neve circa sopra i 1200m.

VENERDI’ 6 MARZO

Ultimi deboli fenomeni all’alba, a seguire rapide schiarite già in mattinata. Nella seconda parte della giornata formazione di nubi cumuliformi con alta probabilità di rovesci o temporali lungo la fascia prealpina, in spostamento verso le pianura la sera. Neve dai 800-900m, cadranno altri 15-20cm di neve sopra i 1300m. Temperature stazionarie in linea col periodo.

SABATO 7 MARZO

Ampie schiarite a partire dall’alto vicentino. Qualche cumulo pomeridiano lungo la pedemontana ma non sono previsti fenomeni di rilievo. In pianura valori termici tra +2 e +12°C