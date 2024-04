Previsioni meteo 5-7/04, “impennata” di caldo in arrivo: temperature su di 10 gradi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo un lungo periodo di 40 giorni instabili sul Vicentino, dove è caduta molta pioggia, l’alta pressione africana torna sulle nostre latitudini per garantire qualche giorno di bel tempo. Questa però porterà anche aria molto calda per la stagione, infatti si prevedono fino a 25 gradi sulla pianura vicentina e livelli da record per quanto riguarda lo zero termico.

VENERDI 5 APRILE

Soleggiato su tutta la provincia. Ci sarà di tanto in tanto qualche velatura di passaggio e qualche cumulo innocuo lungo la fascia prealpina nelle ore pomeridiane. Sarà la giornata dove si avvertirà l’impennata delle temperature. Lo zero termico aumenterà oltre i 3.000 metri.

SABATO 6 APRILE

L’afflusso di correnti africane verso il nostro territorio farà ancora salire la colonnina del mercurio. Nonostante il cielo sereno le minime in pianura saranno ben oltre i 10 gradi, con massime che si porteranno verso i 25. Clima mite per il periodo con valori tipici di inizio maggio.

DOMENICA 7 APRILE

Altra giornata di bel tempo, ottima per le attività all’aria aperta. Probabilmente lo zero termico toccherà livelli da record per il mese di aprile, alle nostre latitudini è previsto tra i 4.000 e 4.200 metri. Non si esclude che sul basso Vicentino qualche località superi i 25 gradi di massima.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Anche per l’inizio della prossima settimana il tempo sarà stabile con clima mite per periodo. Attualmente non si vedono perturbazioni in arrivo.