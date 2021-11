Previsioni meteo 5-7 novembre: weekend di sole con temperature minime in calo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

E’ terminata una forte fase di maltempo. In 4 giorni su buona parte del Vicentino sono caduti i quantitativi pluviometrici che mediamente dovrebbero cadere nell’intero mese. Ora si apre un periodo di bel tempo grazie all’alta pressione che va rafforzandosi sull’Europa centrale.

Venerdì 5 novembre

La mattina avremo delle velature di passaggio. Ampi rasserenamenti in pianura, in montagna ci sarà qualche addensamento nuvoloso di poco conto. Temperature in generale calo, soprattutto nei valori minimi, in pianura valori compresi tra 4 e 14°C.

Sabato 6 novembre

Bella giornata di sole sul vicentino con poche nubi pomeridiane in formazione lungo la fascia prealpina. Temperature stazionarie le massime, in lieve calo le minime, tanto che in campagna si registreranno valori di poco sopra lo zero.

Domenica 7 novembre