Europa League: il Napoli vince e convince a Varsavia. La Lazio pareggia con l’Olympique

Quando le serate devono andare storte non c’è prestazione che tenga. Nonostante un super Ciro Immobile che diventa il bomber all-time dei biancocelesti con 160 gol, la Lazio contro il Marsiglia, non va oltre il 2-2. In serata i biancocelesti scrivono un altro record ma questa volta negativo: undicesima trasferta senza vittoria nelle maggiori competizioni europee.

A gelare i biancocelesti che già assaporavano l’allungo, è stato Peyet all’82esimo. Una delusione, ma forse anche un sospiro di sollievo al fischio finale visto che Lazio è stata in bilico fino all’ultimo minuto. Anche il vantaggio, raggiunto grazie alle reti di Anderson alla fine del primo tempo e di Immobile al 49′, è maturato grazie alle sviste difensive degli avversari. Peccato, perché gli uomini di Sarri avevano reagito prontamente dopo il vantaggio iniziale dell’ex Napoli, Arkadiusz Milik all 33′.

La Lazio che ora è seconda in classifica a 5 punti dietro al Galatasaray che ne ha 8, dovrà cercare di fare punto in quel di Mosca, contro la Lokomotiv, sperando anche in un aiutino dello scontro diretto proprio tra Marsiglia e Galatasaray.

Maurizio Sarri: “il pareggio dispiace”. “È stata dura, l’Olympique quest’anno è una squadra davvero forte – ha commentato il tecnico biancoceleste -. Hanno valori tecnici elevatissimi e ci hanno messo in difficoltà. Inoltre l’abbiamo pareggiata nel momento in cui ce l’avevamo in pugno e ci dispiace non aver centrato la vittoria. Guardando la classifica, in ogni caso, servirà vincere le prossime due”.

Nonostante l’assenza di 5 big il Napoli vince e convince: 4-1 contro il Legia Varsavia. Gara tutta in salita per i partenopei che dopo appena 10 minuti vanno sotto di un gol: rete dell’azero Mahir Emreli. ma la reazione degli azzurri non si fa attendere, prima con una traversa di Zielinski al 17′, che al 51′ pareggia su rigore dopo aver ricevuto una spallata di Josué. Lo stesso portoghese dopo una rovesciata che colpisce Politano, procura al Napoli il secondo rigore insaccato da Mertens. Al 79′ a calare il tris ci pensa Lozano e poi il poker di Ounas al 90′. Con questa vittoria il Napoli guida il Gruppo C a 7 punti, tallonato a 6 proprio dal Legia.

Alla fine del match il commento di Dries Mertens: “Non era facile oggi. Loro hanno anche giocato bene, noi abbiamo sbagliato molto, ma alla fine abbiamo fatto il gol e abbiamo vinto e ottenuto una bella vittoria. Con i 5 cambi si può fare tanto. Siamo contenti per la vittoria. Con i cambi dalla panchina possiamo diventare fortissimi”.

Soddisfatto della prestazione dei suoi Luciano Spalletti: “La squadra stasera ha fatto una grande prestazione, ha dimostrato di non saper giocare solo sul velluto. Ci siamo complicati la vita però li ho sempre sentiti determinati a mettere a posto le cose, poi un episodio ci è andato bene. Però insomma quello che voi chiamate turnover ha funzionato”, ha detto l’allenatore ai microfoni di Sky Sport.