Previsioni meteo 5-7 settembre: tempo soleggiato ma lunedì in arrivo instabilità

Ecco le previsioni meteorologiche di Arpav per il fine settimana.

EVOLUZIONE GENERALE. Un’area anticiclonica sul Mediterraneo garantisce sulla regione tempo stabile e in prevalenza soleggiato fino a sabato. Da domenica, l’avvicinamento da ovest di una saccatura determinerà l’afflusso di correnti umide dai quadranti occidentali che porteranno maggiore nuvolosità e qualche precipitazione sulle zone montane e, verso sera, anche su parte della pianura. Lunedì il passaggio di tale saccatura determinerà tempo instabile/perturbato con precipitazioni anche diffuse, specie sulle zone montane e centro-occidentali della pianura e un deciso calo termico. In seguito, un nuovo aumento della pressione riporterà condizioni di tempo in prevalenza stabili con temperature in aumento.

Il tempo oggi

VENERDI’ 4

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. In prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. Temperature massime in aumento. Venti in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa; in quota deboli inizialmente dai quadranti settentrionali, in successiva rotazione dai quadranti occidentali.

Tempo previsto

SABATO 5. In pianura in prevalenza soleggiato, sulle zone montane sereno o poco nuvoloso con tendenza a maggiore nuvolosità verso sera sui settori dolomitici più settentrionali.

Precipitazioni. Assenti, non si esclude qualche locale precipitazione verso sera sui settori dolomitici più settentrionali (probabilità bassa 5-25%).

Temperature. Minime stazionarie in pianura, in aumento sulle zone montane; massime in ulteriore lieve aumento.

Venti. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mare. Calmo.

DOMENICA 6. Sulle zone montane da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso nel corso della giornata. In pianura da sereno o poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel corso del pomeriggio/sera.

Precipitazioni. Al mattino assenti in pianura, probabilità medio-bassa (medio-bassa 25-50%) di deboli precipitazioni da locali a sparse sulle zone montane. Dalla tarda mattinata sulle zone montane probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale; verso sera tendenza ad estensione dei fenomeni anche sulle zone pedemontane, occidentali e nord-orientali della pianura (probabilità bassa 5-25%), generalmente assenti altrove.

Temperature. Minime in aumento, massime in diminuzione salvo stazionarietà dei valori sulle zone costiere e pianura limitrofa.

Venti. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali da deboli a moderati verso sera. In quota moderati/tesi da sud-ovest.

Mare. Poco mosso.

Tendenza

LUNEDI’ 7. Tempo instabile/perturbato, con cielo in prevalenza nuvoloso/molto nuvoloso sulle zone montane, irregolarmente nuvoloso in pianura; tendenza ad attenuazione della nuvolosità dalla sera a partire dalle zone montane. Nella notte e fino al mattino probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, specie sulle zone montane e pedemontane occidentali, minore probabilità sui settori più orientali (probabilità medio-bassa 25-50%). Tendenza ad attenuazione e a diradamento dei fenomeni nel corso del pomeriggio fino a esaurimento entro sera. Temperature minime in calo sui settori settentrionali, stazionarie altrove; massime in marcata diminuzione. Venti in pianura moderati/tesi nord-orientali, in quota moderati/tesi sud-occidentali in attenuazione e rotazione da ovest verso sera.

MARTEDI’ 8. Possibile residua nuvolosità fino alle prime ore del mattino in seguito cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature minime in calo, massime in aumento. Fino alle prime ore venti moderati/tesi nord-orientali sulla costa in successiva attenuazione. Previsore: R.R.