Previsioni meteo 6-8/06, ancora non si vedono alte pressioni stabili e durature

SITUAZIONE GENERALE

Sta terminando una fase molto instabile, dove sul Vicentino si sono abbattuti temporali anche di forte intensità, si sono viste grandinate e quantità di pioggia rilevanti in poche ore. Il tempo ora sta andando verso un generale miglioramento, tuttavia permane molta variabilità e un clima fresco per il periodo. Non si escludono quindi possibili locali fenomeni lungo le zone montuose e pianure adiacenti.

MARTEDI 6 GIUGNO

Inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. Nel pomeriggio aumento della copertura nuvolosa sulle Prealpi con qualche rovescio isolato che potrebbe sconfinare in pedemontana verso sera. Più soleggiato su medio e basso Vicentino con temperature massime sui 24-25 gradi.

MERCOLEDI 7 GIUGNO

Bella mattinata di sole dal clima gradevole. Nel pomeriggio qualche cumulo sui monti con bassa probabilità di locali precipitazioni, nel caso saranno sotto forma di rovescio o debole temporale. Temperature in aumento, estremi termici in pianura tra 15 e 27 gradi.

GIOVEDI 8 GIUGNO

Tempo in ulteriore lieve miglioramento per un aumento della pressione atmosferica. Sulle Prealpi ancora qualche nube cumuliforme nelle ore pomeridiane ma con basso rischio di locali piovaschi. In pianura sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno con punte di 28 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nel fine settimana la situazione meteo non subirà sostanziali cambiamenti. Tempo buono in pianura generalmente e locale instabilità pomeridiana in montagna. Le temperature massime si avvicineranno ai 30 gradi, ma non si vedono ancora le classiche ondate di calore che negli ultimi anni già ci interessavano nella prima metà di giugno.