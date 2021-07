Previsioni meteo 6-8/07, nuova impennata delle temperature seguita da temporali

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione di origine sub tropicale che da tre settimane ormai ci tiene compagnia garantendo tempo stabile con temperature oltre la norma ha ormai le ore contate. Da metà settimana correnti più fresche ed instabili dal centro Europa andranno ad attivare i primi temporali sull’Altovicentino.

MARTEDI 6 LUGLIO

La mattina il cielo si presenterà sereno su tutta la provincia. Nel pomeriggio avremo qualche velatura di passaggio in arrivo da ovest. Sarà in aumento sia la temperatura che l’umidità. I valori massimi in pianura torneranno sopra i 30°.

MERCOLEDI 7 LUGLIO

Giornata soleggiata con poche nubi lungo la fascia prealpina. Farà piuttosto caldo, temperature in ulteriore aumento sia nei valori minimi che massimi. Estremi termici in pianura compresi tra 21 e 34°.

GIOVEDI 8 LUGLIO

Bel tempo la mattina con sensazione pesante di afa. Saranno alti i valori di umidità. Nella seconda parte della giornata nubi cumuliformi in aumento a partire dal Vicentino occidentale dove dal tardo pomeriggio si svilupperanno i primi rovesci o temporali, in estensione la sera su buona parte della provincia. Non si escludono grandinate e forti raffiche di vento sul medio/alto vicentino. Picchi di 20-30 mm di pioggia. Temperature in crollo la sera.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Bel tempo tra venerdì e sabato con temperature nelle medie del periodo o leggermente sopra. Domenica sarà probabile un nuovo peggioramento a carattere temporalesco. Meteo per il fine settimana più dettagliato nel bollettino di venerdì mattina.