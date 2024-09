Previsioni meteo 6-8/09, torna il sole ma con perturbazioni in agguato da domenica sera

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo un primo colpo all’estate, torna momentaneamente il sole su Vicenza e provincia con temperature in rapida ripresa. Non torneranno a raggiungere i valori precedenti dei primi giorni di settembre, ma saremo finalmente più vicini alle medie del periodo. In agguato però c’è già una nuova perturbazione all’orizzonte.

VENERDI 6 SETTEMBRE

La giornata inizierà con cielo nuvoloso e qualche residua debole pioggia in pianura. Nel corso della giornata schiarite via via più ampie in arrivo da sud. Persisteranno invece delle nuvole basse lungo la fascia prealpina ma senza precipitazioni di rilievo. La sera rasserena ovunque. Temperature minime stazionarie, massime in rialzo con punte di 26/27 gradi.

SABATO 7 SETTEMBRE

Bella giornata di sole su tutta la provincia. Si prevede qualche innocuo addensamento nelle ore pomeridiane lungo i rilievi. Lo zero termico salirà per l’ennesima volta sopra i 4.000 metri di quota. In pianura le massime si attesteranno intorno ai 29-30 gradi, con punte di 31° sul basso Vicentino.

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Inizialmente cielo variabile o poco nuvoloso. Nella seconda parte della giornata assisteremo ad un aumento della nuvolosità a partire dai settori meridionali con le prime deboli precipitazioni. Dal tardo pomeriggio sera i fenomeni andranno ad intensificarsi su tutto il territorio vicentino. Sono attesi generalmente 10/20 mm di pioggia entro mezzanotte. Estremi termici in pianura tra 16 e 25 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

L’inizio della prossima settimana sarà all’insegna dell’instabilità e del graduale calo termico, che sarà più accentuato tra il 12 e 13 settembre quando un intenso peggioramento porterà la neve sulle Alpi al di sotto dei 2.500 metri di quota.