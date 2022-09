Previsioni meteo 7-9/09, tempo variabile fino a venerdì poi torna il sereno

GIOVEDI 8 SETTEMBRE

Giornata molto instabile o perturbata. Già dal mattino cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso per l’approssimarsi di una perturbazione in arrivo dalla Francia che dalla tarda mattinata fino a sera porterà vari impulsi perturbati con piogge moderate, a tratti di forte intensità soprattutto sulle pedemontane, dove ci saranno picchi di 40/60 mm di pioggia in poche ore. Temperature in sensibile calo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Venerdì ancora molta instabilità. Mentre nel fine settimana il tempo andrà gradualmente migliorando con bassa probabilità di precipitazioni. Le temperature torneranno nelle medie stagionali.