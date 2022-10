Previsioni meteo 7-9/10, week end variabile ma senza precipitazioni in provincia

SITUAZIONE GENERALE

Continua la fase alto-pressoria che ci ha regalato una settimana stabile con qualche giornata di sole dal clima gradevole. Nel fine settimana però correnti più umide da ovest porteranno qualche nube in più. Non sono attese precipitazioni di rilievo sul Vicentino.

VENERDI 7 OTTOBRE

Bella giornata di sole su tutto il territorio. Il tasso d’umidità nell’aria sarà più basso dei giorni precedenti, questo favorirà un maggiore irraggiamento e quindi un aumento delle temperature massime in pianura fino a 25 gradi.

SABATO 8 OTTOBRE

Cielo sereno o poco nuvoloso la mattina e per buona parte del pomeriggio su tutta la provincia. Verso sera avremo dei passaggi di nubi alte sull’Alto Vicentino che andranno offuscare la luna quasi piena. Escursione termica notevole con estremi in pianura tra 11 e 24 gradi.

DOMENICA 9 OTTOBRE

Nubi più compatte andranno a coprire il cielo già dal mattino. In montagna il cielo rimarrà più chiuso, mentre in pianura di tanto in tanto ci potrà essere qualche parziale schiarita. Temperature massime in calo di 3/4 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Ci attende un inizio settimana ancora nuvoloso poi le schiarite si faranno spazio tra martedì e mercoledì. Non sono previsti peggioramenti del tempo almeno fino il 13 ottobre. Temperature ancora oltre le medie del periodo.