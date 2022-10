Rispunteranno i “quarei” sullo storico ponte ferroviario ad un anno dal restauro. Lavori al via

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sta per essere allestito il nuovo cantiere di lavoro sull’area del sottopasso di via Corso Campagna a Thiene, per restituire alla città un aspetto il più possibile fedele all’originario dello storico “Ponte de Quarei“, così conosciuto da tutti i thienesi. Poco meno di un anno fa, infatti, nell’autunno del 2021, si completarono i lavori di consolidamento ritenuti allora urgente per garantire la sicurezza del manufatto. Un intervento necessario, deciso da Rete Ferroviaria Italiana in qualità di ente proprietario, quello del novembre 2021, che aveva mutato le due “facciate” del piccolo viadotto vicinissimo allo scalo thienese, suscitando più di qualche malumore in città.

Non solo da parte delle memorie storiche del luogo e dei “nostalgici”, visto che l’opera risale ai primi del ‘900, ma anche per l’estetica dopo il restauro con malta e cemento a sostituire i mattoni. O meglio a coprirli. Il tutto con l’amministrazione comunale guidata allora da Gianni Casarotto ignara del “risultato finale”, viste la verificata assenza di una copia del progetto da presentare agli uffici e la competenza esclusiva da parte di Rfi che dal suo canto aveva comunque agito in piena legittimità.

L’avviso pubblicato dal Comune in cui si avvertono i cittadini della chiusura del traffico per i veicoli a motori – ma anche per pedoni e cicli – annuncia di fatto l’avvio dei lavori concordati con la Soprintendenza per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, visto il riconosciuto valore storico-culturale del viadotto con il sottopasso, al pari del vicino ma più esteso “Ponte de Fero” che porta al Centro Commerciale Thiene. Grazie al coinvolgimento di chi si occupa della tutela dei beni culturali patrimonio di tutti, insomma, si è superato il problema burocratico e sarà possibile rimediare.

Già un anno fa, fino al 3 dicembre 2021 e per circa un mese, la stessa strada laterale di via Marconi e della Sp349 era rimasta chiusa al traffico. A partire da martedì 11 ottobre nuovo temporaneo disagio per i residenti e per chi in particolare si reca abitualmente in stazione dei treni attraversando il sottopasso, ma almeno saranno accontentati coloro che vogliono tornare ad “ammirare” i mattoni faccia vista non nelle foto ma dal vivo, i “mitici” quarei che hanno ribattezzato il ponticello con rotaie in barba alla toponomastica.

La circolazione per tutti sarà interdetta in via Corso Campagna per un tratto limitato al solo sottopasso dalle 8.30 di martedì prossimo fino alle 18.30 di venerdì 21 ottobre, salvo ritardi dovuti ad eventuali situazioni di maltempo. “Nel novembre 2021 – spiega il nuovo assessore ai Lavori Pubblici Nazzareno Zavagnin – la direzione RFI aveva infatti eseguito lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del sottopasso che tuttavia ne avevano comportato un’alterazione dell’aspetto. I caratteristici “quarei” verranno ora riportati alla luce, compatibilmente con la necessità di garantire la sicurezza del manufatto“.