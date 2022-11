Previsioni meteo 8-10/11, un debole peggioramento porterà una “finestra” di maltempo

SITUAZIONE GENERALE

La rimonta dell’alta pressione che ci ha interessati in questi giorni ha riportato lo zero termico oltre i 3.000 metri di quota, mentre nei bassi strati si è visto l’effetto dell’inversione termica, tanto che nei fondovalle è arrivata la brina anche a quote collinari. La circolazione sta di nuovo cambiando per l’approssimarsi di una perturbazione Atlantica.

MARTEDI 8 NOVEMBRE

Bella giornata di sole su tutto il Vicentino con qualche timida velatura di passaggio. Clima gradevole per il periodo con estremi termici in pianura fra 3 e 18 gradi.

MERCOLEDI 9 NOVEMBRE

La mattina cielo variabile con gli ultimi momenti soleggiati, soprattutto in montagna. Nella seconda parte della giornata le nubi si faranno via via più compatte per l’avvicinarsi di una perturbazione in arrivo dal nord ovest. In tarda serata prime deboli piogge sul Vicentino occidentale, precipitazioni che nel corso della nottata si faranno via via più diffuse su tutta la provincia.

GIOVEDI 10 NOVEMBRE

Ultimi fenomeni nella prima parte della mattinata, in graduale esaurimento a partire da ovest. Sono attesi generalmente 10-15 mm di pioggia. La neve sulle nostre montagne invece si farà ancora attendere dato lo zero termico troppo elevato.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nel fine settimana non sono previste precipitazioni sul Vicentino, il cielo sarà variabile con temperature oltre la norma del periodo. Un cambiamento del tempo più deciso, di stampo autunnale, potrebbe arrivare nel periodo 16-18 novembre con la neve anche sulle nostre montagne.