Previsioni meteo 8-10/12. Ancora perturbato, massicce nevicate sui rilievi

MARTEDì 8 DICEMBRE

Maltempo sul vicentino fin dal primo mattino quando pioverà moderatamente in pianura e nevicherà sui rilievi sopra i 700m, leggermente più basso nelle vallate. Nel pomeriggio avremo un aumento dell’intensità dei fenomeni, soprattutto sulle pedemontane e prealpi. Quota neve in rialzo sui 1100m. Sono attesi 20/40mm di pioggia in pianura e 30/50cm a 1500m di quota. Temperature stazionarie.

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE

La mattina avremo ancora fenomeni diffusi su tutta la provincia. Quota neve 900m circa. Le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi nel pomeriggio a partire dai settori meridionali. Temperature in lieve calo le massime, valori in pianura compresi tra +5 e +8°C. Attesi 15-25mm di pioggia in pianura e altrettanti cm di neve sopra i 1200m di quota.

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE

Giornata nuvolosa con precipitazioni intermittenti e di debole intensità. La neve tenderà abbassarsi fino a quote alto-collinari di 500/600m. Cadranno generalmente 3-7mm di pioggia. Temperature in lieve calo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Dopo un lungo periodo perturbato finalmente nel fine settimana tornerà il sole. Le temperature in quota tenderanno aumentare. Mentre in pianura i valori notturni saranno in calo con il ritorno delle gelate.