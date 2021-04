Previsioni meteo 8-10/4, il week end porta perturbazioni con pioggia a chiudere la siccità

SITUAZIONE GENERALE

Dopo giorni molto freddi per il periodo con venti settentrionali, arrivano da ovest correnti più miti che faranno salire le temperature riportandole su valori più consoni per il periodo. Una serie di perturbazioni colpirà il Vicentino a partire da sabato pomeriggio mettendo fine ad un lungo periodo secco. L’ultima precipitazione degna di nota è stata registrata lo scorso 10 febbraio.

VENERDI 9 APRILE

La mattina il cielo si presenterà sereno con visibilità ancora ottima, “eredità” del vento dei giorni scorsi. Nel pomeriggio si vedrà qualche velatura di passaggio in un contesto di cielo poco nuvoloso. Farà ancora un po’ freddo la mattina con valori minimi in pianura di poco sopra lo zero, quindi sarà ancora possibile qualche leggera brinata, mentre le temperature massime saranno in sensibile aumento toccando i 17-18°.

SABATO 10 APRILE

Cielo variabile la mattina con ultime schiarite possibili. Nel corso della giornata le nubi si faranno via via più compatte. Arriverà nel tardo pomeriggio/sera il primo impulso perturbato sulla nostra provincia con piogge diffuse ma di debole intensità. La neve cadrà sulle Prealpi dai 1.400-1.500 metri. Temperature minime in aumento, massime in lieve diminuzione.

DOMENICA 11 APRILE

Giornata di maltempo con piogge estese anche di moderata intensità. Neve copiosa in montagna oltre i 1.600 metri. Sul Vicentino sono attesi generalmente 10-25 millimetri di pioggia in pianura e altrettanti cm di neve sopra i 1.800 metri.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Anche lunedì e martedì ci aspettano due giorni di precipitazioni a tratti abbondanti. La quota neve sarà in calo fin verso i 1000-1200 metri. Ci attendiamo un totale di circa 80-100 millimetri di pioggia nei quattro giorni e oltre mezzo metro di neve in quota. Generale miglioramento da mercoledì.