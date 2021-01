Previsioni meteo 8-10 gennaio: tempo stabile e clima freddo

VENERDI’ 8 GENNAIO

La pressione atmosferica sarà in aumento sul nostro territorio. Questo ci garantirà un tempo stabile, tuttavia in pianura e più probabilmente sul basso vicentino, saranno presenti foschie e nebbie nelle ore più fredde della giornata. Forti gelate notturne a tutte le quote. Temperature in flessione con punte minime in pianura di -2/-3°C

SABATO 9 GENNAIO

Inizialmente il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Col passare delle ore si affacceranno delle velature in arrivo da sud ovest che andranno ad offuscare il cielo, specie nel pomeriggio. Clima rigido con estremi in pianura tra -4 e +6°C

DOMENICA 10 GENNAIO

Una depressione sul Mar Mediterraneo andrà a sfiorare il vicentino. Un flusso di correnti più umide sarà in transito sul nostro territorio, questo determinerà un cielo per lo più velato o nuvoloso per nubi alte. Tuttavia, non si esclude qualche fiocco fino a bassa quota nella seconda parte della giornata. Sarà freddo, anche di giorno la colonnina del mercurio non supererà di molto gli zero gradi anche in pianura. Zero termico a 600m

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per l’inizio della prossima settimana ci attendiamo ancora tempo stabile e soleggiato. il clima rimarrà freddo con forti gelate in pianura. Non sono previste perturbazioni almeno fino il 14 gennaio.