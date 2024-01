Previsioni meteo 9-11/01, freddo pungente in arrivo: il calo termico anche in pianura

SITUAZIONE GENERALE

Correnti molto fredde da est stanno facendo crollare le temperature su tutto il Vicentino. Inizialmente in quota, poi anche la pianura avvertirà un sensibile calo che raggiungerà il suo culmine tra mercoledì e giovedì quando si registreranno valori termici al di sotto della norma. Tempo stabile in pianura, mentre sui rilievi sarà possibile ancora qualche fioccata.

MARTEDI 19 DICEMBRE

La mattina cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio nubi in aumento nei settori occidentali della provincia e sulle Prealpi. Non si escludono in serata deboli fioccate sui rilievi fino a 300 metri di quota, soprattutto sul comprensorio delle Piccole Dolomiti e della zona Tonezza-Fiorentini. Temperature in sensibile calo.

MERCOLEDI 20 DICEMBRE

Giornata variabile su tutta la provincia con schiarite sempre più ampie a partire dal pomeriggio. Freddo pungente con estremi termici in pianura tra -2 e +5°. Dopo molte settimane le temperature si riporteranno al di sotto della media stagionale.

GIOVEDI 21 DICEMBRE

Cielo sostanzialmente sereno su tutto il Vicentino con forti gelate in arrivo a tutte le quote. In pianura sarà il giorno più freddo con punte minime di -4° mentre sulle latitudini di montagna le temperature massime subiranno un lieve rialzo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Secondo le previsioni disponibili nei giorni successivi continuerà il clima invernale ma al momento non sono previsti peggioramenti del tempo, dunque si assisterà a una sostanziale stabilità per avvicinarsi alla metà del mese di gennaio.