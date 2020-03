Previsioni meteo 9/11 marzo. Parentesi perturbata, dopo torna il sereno

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una breve parentesi di perturbazione potrebbe portare deboli piogge oggi sul territorio Vicentino, in particolare sui rilievi. Già in serata la schiarita, poi si attende tempo sereno nella prima parte della seconda settimana di marzo.

LUNEDì 2 MARZO

La giornata inizierà con cielo nuvoloso sul Vicentino. Nella seconda parte della giornata arriverà un debole impulso perturbato da nord ovest, precipitazioni sparse più probabili sui rilievi. In tarda serata esaurimento dei fenomeni. Attesi 0-2mm di pioggia in pianura e 1-5mm in montagna sopra i 1000 metri. Temperature massime in calo di 3-5°.

MARTEDì 3 MARZO

Poco nuvoloso la mattina. Nel pomeriggio velature in transito da nord. Temperature in linea col periodo. Estremi termici in pianura tra +2 e +14°.